Лавров подтвердил: разрыв отношений России с ЕС "уже происходит"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно, и их разрывает Брюссель.

Об этом он заявил на встрече с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

По словам Лаврова, любому человеку, интересующемуся политикой, известно, что "разрыв давно происходит, отношения последовательно разрывает Европейский Союз".

"Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде, - отметил российский министр. - Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя".

Лавров отметил, что Россия будет готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, если Брюссель перестанет их разрывать.

"Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и повернуть назад действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы", - сказал Лавров.

Министр отметил, что попустительство Брюсселя грубым нарушениям прав русскоязычных и нападкам на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.

Ранее Лавров в эфире программы "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что слова Лаврова СМИ цитировали вне контекста и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.

В МИД РФ подтвердили настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.