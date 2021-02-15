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Кремль у відповідь на запрошення Маска: "Цікава пропозиція"

Понеділок, 15 лютого 2021, 15:04

У Кремлі дали відповідь на запрошення Ілона Маска поговорити у Clubhouse, що президент Росії Володимир Путін не користується соцмережами.

Джерело: Російська служба ВВС, яка цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Ми спочатку хочемо розібратися. Ви знаєте, що безпосередньо президент Путін не використовує соціальні мережі. Особисто він їх не веде. В цілому, це, безумовно, дуже цікава пропозиція".

"Але нам потрібно якось зрозуміти, що мається на увазі, що пропонується. Тому спочатку перевіримо все це, а потім вже будемо реагувати".

Деталі: Засновник компаній Tesla і SpaceX Маск у своєму Твіттері запросив Путіна поговорити з ним у новій соцмережі Clubhouse.

 

Представник Кремля Пєсков назвав це цікавою пропозицією, але нагадав, що Путін не використовує соціальні мережі.

За три години твіт Маска набрав майже 90 тисяч лайків.

Соціальна мережа Clubhouse була створена навесні 2020 року компанією Alpha Exploatation Co. і швидко набула популярності на тлі пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

Спілкування в соцмережі відбувається у форматі аудіоповідомлень, потрапити туди можна тільки на запрошення одного з учасників. Користувачі спілкуються у віртуальних тематичних "кімнатах", які вони створюють самі.


Теми: МаскРосіяПутін
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