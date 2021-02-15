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Маск вызвал Кремль на разговор, там ответили

Понедельник, 15 февраля 2021, 15:04

В Кремле дали ответ на приглашение Илона Маска поговорить в Clubhouse, что президент России Владимир Путин не пользуется соцсетями.

Источник: Российская служба ВВС, которая цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение".

"Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала проверим все это, а потом уже будем реагировать".

Детали: Основатель компаний Tesla и SpaceX Маск в своем Твиттере пригласил Путина поговорить с ним в новой соцсети Clubhouse.

 

Представитель Кремля Песков назвал это интересным предложением, но напомнил, что Путин не использует социальные сети.

За 3 часа твит Маска набрал почти 90 тысяч лайков.

Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантина.

Общение в соцсети происходит в формате аудиосообщений, попасть туда можно только по приглашению одного из участников. Пользователи общаются в виртуальных тематических "комнатах", которые они создают сами.

Темы: МаскРосcияПутин


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