"Ексзаступник міністра "ДНР" влаштувався політтехнологом у Києві. Викрили

У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створенні терористичної організації "ексзаступнику міністра інформації" терористичної організації "ДНР".

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав цю посаду у 2014-2016 роках. Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної "ДНР". Також "посадовець" активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Офіс генпрокурора зазначає, що чоловік також вчиняв насильство щодо полонених військовослужбовців Збройних Сил України.

Співробітники спецслужби задокументували, що через деякий час ексзаступник міністра через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску.

Повідомляється, що у Києві зловмисник відразу почав працювати політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

Фото з екрану комп'ютера підозрюваного

Оперативники СБУ встановили у Києві місце проживання "експосадовця" так званої "ДНР". Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.

Фото з екрану комп'ютера підозрюваного

В ОГП вказують, що наразі слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення та щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці традиційно не вказують ім’я підозрюваного, але за даними УП, це Володимир Пряхін.