Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Ексзаступник міністра "ДНР" влаштувався політтехнологом у Києві. Викрили

Понеділок, 15 лютого 2021, 16:33

У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створенні терористичної організації "ексзаступнику міністра інформації" терористичної організації "ДНР".

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав цю посаду у 2014-2016 роках. Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної "ДНР". Також "посадовець" активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Офіс генпрокурора зазначає також, що чоловік також вчиняв насильство щодо полонених військовослужбовців Збройних Сил України.

Співробітники спецслужби задокументували, що через деякий час ексзаступник міністра через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску.

Поввідомляється, що у Києві зловмисник відразу почав працювати політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

 
Фото з екрану комп'ютера підозрюваного

Оперативники СБУ встановили у Києві місце проживання "експосадовця" так званої "ДНР". Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.

 
Фото з екрану комп'ютера підозрюваного

В ОГП вказують, що наразі слідчий суддя Шевченківського районного суду  Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення та щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці традиційно не вказують ім’я підозрюваного, але за даними УП, це Володимир Пряхін.

Українська правда
Теми: СБУОфіс генпрокурора
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 11.43Голова ДМС і близько 180 українців застрягли на Занзібарі: зламався літак

"Ексзаступник міністра "ДНР" влаштувався політтехнологом у Києві. Викрили

Підозрювана у вбивстві Шеремета лікарка Кузьменко буде балотуватися в Раду

У ЄС відповіли на слова Лаврова про "розрив відносин, який вже відбувається"

фотоКремль у відповідь на запрошення Маска: "Цікава пропозиція"

Лавров підтвердив: розрив відносин Росії з ЄС "вже відбувається"

Усі новини...
СБУ
Екскерівництво заводу Патона привласнило нерухомість на $4 млн
Затримали агентів ФСБ, які збирали військові таємниці
Силовики вирахували вандалів, які облили фарбою пам’ятник Бандері у Львові
Останні новини
17:14
Резніков: Україна не може відмовитися від Мінських угод, але їх треба змінити
17:13
НАТО планує збільшити фінансування військової діяльності біля кордонів з РФ
17:00
оновлено від 11.43Голова ДМС і близько 180 українців застрягли на Занзібарі: зламався літак
16:49
"Слуги" обговорять збір підписів за відставку Уруського – нардепка
16:48
Малюська розкрив деталі законопроєкту, яким хочуть посунути Ситника
16:34
Зеленський в ОАЕ запросив одного з найбільших портових операторів інвестувати в Україну
16:33
"Ексзаступник міністра "ДНР" влаштувався політтехнологом у Києві. Викрили
16:31
Санкції проти РФ за ув'язнення Навального не будуть готові до Ради ЄС в лютому – ЗМІ
16:25
"Газпром" бронює додаткові потужності для транзиту газу через Україну
16:20
У Москві скасували марш пам’яті Нємцова
Усі новини...