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"Экс-замминистра ДНР" устроился политтехнологом в Киеве. Разоблачен

Понедельник, 15 февраля 2021, 15:33
Экс-замминистра ДНР устроился политтехнологом в Киеве. Разоблачен

В Киеве следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации "экс-заместителю министра информации" террористической организации "ДНР".

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным предварительного следствия, подозреваемый занимал эту должность в 2014-2016 годах. Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной "ДНР". Также "чиновник" активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Российской Федерацией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.

Офис генпрокурора отмечает, что мужчина также совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через некоторое время экс-замминистра из РФ вернулся на подконтрольную украинской власти территорию вне установленных пунктов пропуска.

Сообщается, что в Киеве злоумышленник сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

 
Фото с экрана компьютера подозреваемого

Оперативники СБУ установили в Киеве место жительства "экс-чиновника" так называемой "ДНР". Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.

 
Фото с экрана компьютера подозреваемого

В ОГП указывают, что следственный судья Шевченковского районного суда Киева уже удовлетворил ходатайство стороны обвинения и в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители традиционно не указывают имя подозреваемого, но по данным УП, это Владимир Пряхин.

Украинская правда
Темы: СБУОфис генпрокурора
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