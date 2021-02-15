Известного российского пропагандиста заблокировали в новомодной соцсети
Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Источник: Соловьев в Telegram
Прямая речь Соловьева: "Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке".
Детали: Пропагандиста заблокировали с формулировкой "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса".
В ответ он угрожает "реакцией Роскомнадзора".
Справка: Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантина.
Общение в соцсети происходит в формате аудиосообщений, попасть туда можно только по приглашению одного из участников. Пользователи общаются в виртуальных тематических "комнатах", которые они создают сами.
Что было раньше: Основатель компаний Tesla и SpaceX Маск в своем Твиттере пригласил Путина поговорить с ним в новой соцсети Clubhouse.