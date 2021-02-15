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Известного российского пропагандиста заблокировали в новомодной соцсети

Понедельник, 15 февраля 2021, 17:30

Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Источник: Соловьев в Telegram

Прямая речь Соловьева: "Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке".

Детали: Пропагандиста заблокировали с формулировкой "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса".

В ответ он угрожает "реакцией Роскомнадзора".

Справка: Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантина.

Общение в соцсети происходит в формате аудиосообщений, попасть туда можно только по приглашению одного из участников. Пользователи общаются в виртуальных тематических "комнатах", которые они создают сами.

Что было раньше: Основатель компаний Tesla и SpaceX Маск в своем Твиттере пригласил Путина поговорить с ним в новой соцсети Clubhouse.

Украинская правда
Темы: Росcияпропаганда


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