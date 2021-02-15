Угорський єврокомісар вимагав від України закрити "Миротворець", погрожуючи наслідками

Єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї на засідання Ради асоціації ЄС-Україна вимагав внести до спільної заяви слова про те, що в Україні утискають національні меншини і не приховував, що йдеться про угорців Закарпаття.

Про це йдеться у статті "Шантаж через "Миротворця": як комісар від Угорщини зривав домовленості України та ЄС", пише "Європейська правда".

За даними джерел ЄвроПравди, пропозиції Варгеї з’явилися в останній момент перед засіданням, що саме по собі суперечить звичаям ЄС, але єврокомісар категорично вимагав їх врахувати, стверджуючи, що його пропозиції є критично важливими.

Цього разу, як не дивно, йшлося не про мову і не про освіту. Натомість єврокомісар вимагав від України припинити діяльність сайту "Миротворець". Офіційно це було сформульовано так: Варгеї пропонував, щоби Київ зобов’язався "розслідувати" чи то "переслідувати" тих в Україні, хто вчиняє незаконні дії "стосовно депутатів Європарламенту" і "розкриття їхніх персональних даних". Заодно наша держава мала визнати, що такі незаконні дії справді відбуваються і що цей розвиток подій непокоїть як Київ, так і Брюссель.

Причому, за даними ЄП, на двосторонніх переговорах Варгеї взагалі був дуже агресивним, але коли дійшло до питання "Миротворця", некоректність зайшла за межу. Українські учасники зустрічі потім переказували колегам в урядовій делегації, що комісар доводив: в Україні "принижують" і навіть "знищують" представників угорської меншини.

На підставі цих аргументів узгодження підсумкової заяви Ради асоціації виявилося заблокованим.

Українська делегація не погодилася на ці вимоги. Кілька співрозмовників ЄвроПравди, у тому числі поза командою українського прем’єра, розповіли, що завдячувати цьому варто особисто голові уряду. Після ультимативної вимоги угорського комісара про те, щоби додати у спільну заяву саміту фразу, якою Україна визнала би переслідування меншин, Денис Шмигаль відповів відмовою.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполіг на том, що необхідно знайти компроміс, і саме тому сторони більше ніж на годину запізнилися на підсумкову пресконференцію. У підсумку з тексту вичистили згадки про те, що Україна визнає "притискання" угорців, заяву Ради асоціації погодили і політики вийшли до преси.

Вже на пресконференції Варгеї заявив, що ЄС може й не погодитися на оновлення Угоди про асоціацію. Втім, розмови "Європейської правди" з джерелами у Києві та Брюсселі говорять, що реальної загрози немає.

Річ у тім, що рішення про початок перегляду Угоди про асоціацію, у тому числі її торговельної частини, підтверджене офіційно, і цей процес вже неможливо заблокувати, навіть якщо Варгеї отримає таку вказівку з Будапешта.

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