Венгерский еврокомиссар требовал от Украины закрыть "Миротворец", угрожая последствиями

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи на заседание Совета ассоциации ЕС-Украина требовал внести в совместное заявление слова о том, что в Украине ущемляют национальные меньшинства и не скрывал, что речь идет о венграх Закарпатья.

Об этом говорится в статье "Шантаж с "Миротворцем": как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС", "Европейская правда"

По данным источников ЕвроПравды, предложения Варгеи появились в последний момент перед заседанием, что само по себе противоречит обычаям ЕС, но еврокомиссар категорически требовал их учесть, утверждая, что его предложения являются критически важными.

На этот раз, как ни странно, речь шла не о языке и не об образовании. Еврокомиссар требовал от Украины прекратить деятельность сайта "Миротворец". Официально это было сформулировано так: Варгеи предлагал, чтобы Киев обязался "расследовать" или "преследовать" тех в Украине, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента" и "раскрытия их персональных данных". При этом наше государство должно было признать, что такие незаконные действия действительно происходят и это развитие событий беспокоит как Киев, так и Брюссель.

Причем, по данным ЕП, на двусторонних переговорах Варгеи вообще был очень агрессивным, но когда дошло до вопроса "Миротворца", некорректность перешла все границы. Украинские участники встречи затем передавали коллегам в правительственной делегации, что комиссар доказывал: в Украине "унижают" и даже "уничтожают" представителей венгерского меньшинства.

На основании этих аргументов согласования итогового заявления Совета ассоциации оказалось заблокированным.

Украинская делегация не согласилась на эти требования. Несколько собеседников ЕвроПравды, в том числе вне команды украинского премьера, рассказали, что благодарить за это стоит лично главу правительства. После ультимативного требования венгерского комиссара о том, чтобы добавить в совместное заявление саммита фразу, в которой Украина признала бы преследование меньшинств, Денис Шмыгаль ответил отказом.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель настоял на том, что необходимо найти компромисс, и именно поэтому стороны более чем на час опоздали на итоговую пресс-конференцию. В итоге из текста вычистили упоминания о том, что Украина признает "притеснения" венгров, заявление Совета ассоциации согласовали и политики вышли к прессе.

Уже на пресс-конференции Варгеи заявил, что ЕС может и не согласиться на обновление Соглашения об ассоциации. Впрочем, разговоры "Европейской правды" с источниками в Киеве и Брюсселе показывают, что реальной угрозы нет.

Дело в том, что решение о начале пересмотра Соглашения об ассоциации, в том числе ее торговой части, подтверждено официально, и этот процесс уже невозможно заблокировать, даже если Варгеи получит такое указание из Будапешта.

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