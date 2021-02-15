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Гвінея оголосила про епідемію Ебола, сусідні країни посилили заходи безпеки

Понеділок, 15 лютого 2021, 20:54
Гвінея оголосила про епідемію Ебола, сусідні країни посилили заходи безпеки

Після того, як в цій західноафриканській країні померли як мінімум три людини, і ще четверо були інфіковані, Гвінея офіційно оголосила про епідемію Ебола.

Джерело: AFP

Деталі: Сусідні Сьєрра-Леоне і Ліберія привели своїх громадян в стан підвищеної готовності, оскільки три країни Західної Африки боролися з найбільш смертоносним спалахом Ебола в світі з 2014 по 2016 рік, який почався у Гвінеї та внаслідок якого загинуло понад 11,3 тисячі осіб  .

Про епідемію було оголошено після недільної кризової наради.

Новий спалах Ебола в Гвінеї стався на півдні Гвінеї, де співробітники охорони здоров'я виявили підозрілі випадки захворювання Ебола у пацієнтів з симптомами діареї, блювоти і кровотечі.  За словами міністра охорони здоров'я Гвінеї Ремі Ламах, хворі брали участь в похоронах 1 лютого, додавши, що розслідування нарахувало сім випадків, все люди у віці старше 25 років, включаючи двох жінок та одного чоловіка, який помер.

Традиційні похорони, під час яких люди миються і торкаються до тіла померлого, сприяють поширенню Ебола.  Зазвичай він передається людям від інфікованих тварин, таких як кажани, а потім передається від людини до людини через прямий контакт з рідинами організму.

Президент Ліберії Джордж Веа доручив органам охорони здоров'я "посилити епіднагляд і профілактичну діяльність в країні", а також наказав чиновникам охорони здоров'я "негайно задіяти громади в містах і селах, що межують з Гвінеєю, і посилити заходи з боротьби з лихоманкою Ебола".

Сьєрра-Леоне закрила кордон з Гвінеєю.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що працює над тим, щоб вакцини, розроблені під час спалаху 2014-2016 років, були доступні в найкоротші терміни.

Нагадаємо: Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що створює глобальний запас вакцини на випадок надзвичайної ситуації з 500 тисяч доз вакцини проти Ебола, щоб допомогти викорінити майбутні спалахи, але на момент заяви було доступно лише 7 тисяч доз.

"Українська правда" у Threads

Теми: Африкаепідемія
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