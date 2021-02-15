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Гвинея объявила об эпидемии Эболы, соседние страны усилили меры безопасности

Понедельник, 15 февраля 2021, 21:54

Гвинея официально объявила об эпидемии Эболы после того, как в этой западноафриканской стране умерли как минимум три человека, и еще четверо были инфицированы.

Источник: AFP

Детали: Соседние Сьерра-Леоне и Либерия привели своих граждан в состояние повышенной готовности, поскольку три страны Западной Африки боролись с самой смертоносной вспышкой Эболы в мире с 2014 по 2016 год, которая началась в Гвинее, и в результате которой погибло более 11,3 тысячи человек.

Об эпидемии было объявлено после воскресного кризисного совещания.

Новая вспышка Эболы в Гвинее произошла на юге Гвинеи, где сотрудники здравоохранения выявили подозрительные случаи заболевания Эболой у пациентов с симптомами диареи, рвоты и кровотечения. По словам министра здравоохранения Гвинеи Реми Ламаха, больные участвовали в похоронах 1 февраля , добавив, что расследование насчитало семь случаев, все люди в возрасте старше 25 лет, включая двух женщин. и один мужчина, который умер.

Традиционные похороны, во время которых люди моются и прикасаются к телу умершего, способствуют распространению Эболы. Обычно он передается людям от инфицированных животных, таких как летучие мыши, а затем передается от человека к человеку через прямой контакт с жидкостями организма.

Президент Либерии Джордж Веа поручил органам здравоохранения "усилить эпиднадзор и профилактическую деятельность в стране", а также приказал чиновникам здравоохранения "немедленно задействовать общины в городах и деревнях, граничащих с Гвинеей, и усилить меры по борьбе с лихорадкой Эбола".

Сьерра-Леоне также закрыла границу с Гвинеей.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что работает над тем, чтобы вакцины, разработанные во время вспышки 2014–2016 годов, были доступны в кратчайшие сроки.

Напомним: Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что создает глобальный запас вакцины на случай чрезвычайной ситуации из 500 тысяч доз вакцины против Эболы, чтобы помочь искоренить будущие вспышки, но на момент заявления было доступно только 7 тысяч доз. 

Темы: Африкаэпидемия


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