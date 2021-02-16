Обмеження руху через сніг діють у чотирьох областях
Вівторок, 16 лютого 2021, 04:47
Станом на 22:00 годину у Івано-Франківський, Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях продовжують діяти обмеження руху для вантажівок.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зокрема, йдеться про великоваговий та великогабаритний автотранспорт.
Так, у Волинській області неприбраний сніг заважає руху на таких дорогах: Маюничі-Шклинь, Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Нововолинськ-Локачі та Бубнів-Радович.
На Івано-франківщині обмеження діють на шляху Татарів-Камянець-Подільський. Щодо Львівщини, то там мова йде лише автодороги місцевого значення.
За добу рятувальники змогли витягти із снігових заметів більше 100 транспортних засобів.
Нагадаємо:
- У вівторок, 16 лютого, в Україні буде без істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.
Українська правда