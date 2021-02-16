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Обмеження руху через сніг діють у чотирьох областях

Вівторок, 16 лютого 2021, 03:47
Обмеження руху через сніг діють у чотирьох областях

Станом на 22:00 годину у Івано-Франківський, Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях продовжують діяти обмеження руху для вантажівок. 

Джерело: ДСНС

Деталі: Зокрема, йдеться про великоваговий та великогабаритний автотранспорт.

Так, у Волинській області неприбраний сніг заважає руху на таких дорогах: Маюничі-Шклинь, Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Нововолинськ-Локачі та Бубнів-Радович.

На Івано-франківщині обмеження діють на шляху Татарів-Камянець-Подільський. Щодо Львівщини, то там мова йде лише автодороги місцевого значення. 

За добу рятувальники змогли витягти із снігових заметів більше 100 транспортних засобів. 

Нагадаємо:

  • У вівторок, 16 лютого, в Україні буде без істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.

Українська правда

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Теми: ДСНСпогода
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