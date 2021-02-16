Ограничение движения из-за снега действуют в четырех областях

По состоянию на 22:00 час в Ивано-Франковский, Кировоградской, Львовской и Черкасской областях продолжают действовать ограничения движения для грузовиков.

Источник: ГСЧС

Детали: В частности, речь идет о тяжеловесном и крупногабаритном автотранспорте.

Так, в Волынской области неубранный снег мешает движению на таких дорогах: Маюничи-Шклинь, Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Нововолынский-Локачи и Бубнов-Радович.

В Ивано-Франковщине ограничения действуют на пути Татаров-Каменец-Подольский. Касательно Львовщины, то там речь идет только автодорогах местного значения.

За сутки спасатели смогли извлечь из снежных заносов более 100 транспортных средств.

Напомним: