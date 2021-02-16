Ограничение движения из-за снега действуют в четырех областях
Вторник, 16 февраля 2021, 03:47
По состоянию на 22:00 час в Ивано-Франковский, Кировоградской, Львовской и Черкасской областях продолжают действовать ограничения движения для грузовиков.
Источник: ГСЧС
Детали: В частности, речь идет о тяжеловесном и крупногабаритном автотранспорте.
Так, в Волынской области неубранный снег мешает движению на таких дорогах: Маюничи-Шклинь, Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Нововолынский-Локачи и Бубнов-Радович.
В Ивано-Франковщине ограничения действуют на пути Татаров-Каменец-Подольский. Касательно Львовщины, то там речь идет только автодорогах местного значения.
За сутки спасатели смогли извлечь из снежных заносов более 100 транспортных средств.
Напомним:
- Во вторник, 16 февраля, в Украине без существенных осадков, температура ночью в большинстве областей 15-20°, на севере Левобережья до 26° мороза, днем 8-13° мороза.
Украинская правда