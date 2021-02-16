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ПАР хоче повернути в Індію 1 млн доз вакцини AstraZeneca

Вівторок, 16 лютого 2021, 08:23

За тиждень після припинення процесу тест-вакцинації препаратом Oxford/AstraZeneca влада Південно-Африканської республіки попросила Інститут сироватки Індії забрати назад поставлені на початку лютого 1 млн доз.

Джерело: "The Economic Times" із посиланням на джерела, "LIGA.net"

Деталі: Газета повідомляє, що прохання Міністерства охорони здоров'я країни пов'язане з тим, що клінічні випробування вакцини в Південно-Африканській республіці показали: вона забезпечує незначний захист від легкої та середньої тяжкості перебігу COVID-19, викликаного місцевим мутантним варіантом коронавірусу.

Ця партія вакцини прибула в ПАР кілька днів тому. Ще півмільйона доз повинні прибути з дня на день.

Тиждень тому ПАР призупинила розгортання вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії AstraZeneca у зв'язку з дослідженням університету Вітватерсранда. Первинні дані показали знижену ефективність вакцини AstraZeneca проти південноафриканського варіанту коронавірусу (B.1.351) в порівнянні з більш ранніми штамами.

Коментаря AstraZeneca і SII на цю інформацію, як і влади ПАР, поки немає.

Зараз влада країни з 55 млн населення роблять ставку на вакцинацію груп ризику, в першу чергу медиків, вакциною від Johnson&Johnson.

Всесвітня організація охорони здоров'я 15 лютого схвалила вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного використання.

ВООЗ закликає країни щеплюватися в тому числі і цим препаратом, незалежно від того, який варіант коронавірусу поширений у регіоні. Ідея в тому, що навіть там, де вакцина не вбереже від симптоматичного COVID, вона, ймовірно, врятує від смерті і/або важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо: Україна також замовляла вакцину AstraZeneca.

Ця вакцина заснована на аденовірусному векторі, невибаглива в транспортуванні і зберіганні, на відміну від РНК-вакцин Moderna і Pfizer-BNT, і відносно дешева.

Тим часом, поява мутацій в S-білку коронавірусу в деяких регіонах, на зразок ПАР і Бразилії, поставила під питання її ефективність і ефективність інших вакцин без доопрацювання їх первинного дизайну.

Інститут сироватки Індії – один із основних постачальників вакцини Oxford/AstraZeneca. Це найбільший у світі виробник вакцин взагалі.

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусІндіяАфрика
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