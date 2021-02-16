ЮАР хочет вернуть в Индию 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Спустя неделю после приостановки процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти Южно-Африканской республики попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз.

Источник: "The Economic Times" со ссылкой на источники, "LIGA.net"

Детали: Газета сообщает, что просьба Минздрава страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в Южноафриканской республике показали: она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания COVID-19, вызванного местным мутантным вариантом коронавируса.

Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.

Неделю назад ЮАР приостановила развертывание вакцинации против коронавируса препаратом от компании AstraZeneca в связи с исследованием университета Витватерсранда. Первичные данные показали пониженную эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского варианта коронавируса (B.1.351) в сравнении с более ранними штаммами.

Комментария AstraZeneca и SII на эту информацию, как и властей ЮАР, пока нет.

Сейчас власти страны с 55 млн населения делают ставку на вакцинацию групп риска, в первую очередь медиков, вакциной от Johnson & Johnson.

Всемирная организация здравоохранения 15 февраля одобрила вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного использования.

ВОЗ призывает страны прививаться в том числе и этим препаратом, независимо от того, какой вариант коронавируса распространен в регионе. Идея в том, что даже там, где вакцина не убережет от симптоматичного COVID, она, вероятно, спасет от смерти и/или тяжелого течения болезни.

Напомним: Украина также заказывала вакцину AstraZeneca.

Эта вакцина основанна на аденовирусном векторе, неприхотлива в транспортировке и хранении, в отличие от РНК-вакцин Moderna и Pfizer-BNT, и относительно дешева.

Между тем, появление мутаций в S-белке коронавируса в некоторых регионах, вроде ЮАР и Бразилии, поставило под вопрос ее эффективность и эффективность других вакцин без доработки их первоначального дизайна.

Институт сыворотки Индии – один из основных поставщиков вакцины Oxford/AstraZeneca. Это крупнейший в мире производитель вакцин вообще.