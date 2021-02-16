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COVID в Україні: 3 143 нових випадки, 915 госпіталізованих, 150 померлих за добу

Вівторок, 16 лютого 2021, 07:44
COVID в Україні: 3 143 нових випадки, 915 госпіталізованих, 150 померлих за добу

За добу 15 лютого в Україні COVID-19 підтвердили 3 143 особам,  одужали 6 189 осіб, водночас госпіталізували 915 хворих, а летальних випадків – 150.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зареєстрували в Івано-Франківській (621) і Чернівецькій (343) областях, м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Летальних випадків від коронавірусу у понеділок найбільше зареєстрували в Запорізькій (20) та Харківській (16) областях, у Києві (11), у Львівській (10), Волинській та Закарпатській (по 9) областях.

Серед нових хворих 182 дитини та 179 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зроблено 39 401: методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114.

Із березня методом ПЛР у нашій країні зробили 6 570 806 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 276 618 осіб, з них одужали 1 122 968 осіб, померли 24 542 пацієнти.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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