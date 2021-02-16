COVID в Украине: 3 143 новых случая, 915 госпитализированных, 150 умерших за сутки

За сутки 15 февраля в Украине COVID-19 подтвердили 3 143 лицам, выздоровели 6 189 человек, при этом госпитализировали 915 больных, а летальных случаев – 150.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировали в Ивано-Франковской (621) и Черновицкой (343) областях, г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Летальных случаев от коронавируса в понедельник больше всего зарегистрировали в Запорожской (20) и Харьковской (16) областях, в Киеве (11), во Львовской (10), Волынской и Закарпатской (по 9) областях.

Среди новых больных 182 ребенка и 179 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделано 39 401: методом ПЦР – 18 948, методом ИФА – 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 114.

С марта методом ПЦР в нашей стране сделали 6 570 806 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 276 618 человек, из них выздоровели 1 122 968 человек, умерли 24 542 пациента.

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