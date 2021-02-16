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СБУ затримала командира групи диверсантів "ЛНР"

Вівторок, 16 лютого 2021, 11:19

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Одещині командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів незаконного збройного формування "ЛНР".

Джерело: СБУ

Дослівно: "За даними слідства, уродженець Луганщини у 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області та забезпечував його "охорону". Згодом продовжив терористичну діяльність та брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" як командир розвідувально-диверсійної групи".

Деталі: Зазначається, що зловмисника затримали після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за участь у терористичній групі чи терористичній організації, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУ
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