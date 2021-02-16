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СБУ задержала командира группы диверсантов "ЛНР"

Вторник, 16 февраля 2021, 10:19
СБУ задержала командира группы диверсантов ЛНР

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

Источник: СБУ

Дословно: "По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы".

Детали: Отмечается, что злоумышленника задержали по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач по украинским военным объектам.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении за участие в террористической группе или террористической организации, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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