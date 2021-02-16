Від речника ТКГ Арестовича зажадали вибачень за сексизм, він відповів специфічно

Конфлікт у телеефірі виник між радником глави Офісу президента і спікером української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексієм Арестовичем та нардепкою "Європейської солідарності" Іриною Геращенко.

Джерело: ефір "Свободи слова" від 15 лютого, Геращенко, Арестович та віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Facebook

Деталі: Арестович зокрема звинуватив "Євросолідарність" у транслюванні кремлівських наративів та зазначив, що політсила п’ятого президента України Петра Порошенка "працює проти безпеки держави в інформаційній складовій". Він пригадав зокрема і мусування "Євросолідарністю" інформації про нібито заборону українським солдатам стріляти у відповідь на ворожі обстріли, яка не відповідає дійсності.

Арестович також сказав, що "може годинами розказувати легенди, як військові люблять пожалітися тим, хто приїжджає на фронт, волонтерам і нардепам". Геращенко обурилася, що українських солдат називають "плаксами" та висловилася щодо "інтелектуального зубожіння" команди влади.

У процесі словесної перепалки Арестович зазначив, що в контексті дискусії з владою "Євросолідарність" "опустилась до рівня жіночого гуртожитку ПТУ".

Геращенко закликала віцепрем'єрку з питань євроінтеграції дати оцінку цьому сексистському висловлюванню. У себе в Facebook Стефанішина написала, що сексистські висловлювання не повинні мати місце, хай якими палкими не були дискусії та зазначила, що очікує на вибачення Арестовича.

Водночас сам радник президента "вибачився" специфічно. "Приношу свої щирі вибачення жіночим гуртожиткам за порівняння їх із "ЄС", - написав він у соцмережі.