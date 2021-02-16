От спикера ТКГ Арестовича потребовали извинений за сексизм, он ответил специфически

Конфликт в телеэфире возник между советником главы Офиса президента и спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексеем Арестовичем и нардепом "Европейской солидарности" Ириной Геращенко.

Источник: эфир "Свободы слова" от 15 февраля, Геращенко, Арестович и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Facebook

Детали: Арестович в частности обвинил "Евросолидарность" в транслировании кремлевских нарративов и отметил, что политсила пятого президента Украины Петра Порошенко "работает против безопасности государства в информационной составляющей". Он припомнил в частности муссирование "Евросолидарностью" информации о якобы запрете украинским солдатам стрелять в ответ на вражеские обстрелы, которая не соответствует действительности.

Арестович также сказал, что "может часами рассказывать легенды, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт, волонтерам и нардепам". Геращенко возмутилась, что украинских солдат называют "плаксами" и высказалась относительно "интеллектуального обнищания" команды власти.

В процессе словесной перепалки Арестович отметил, что в контексте дискуссии с властью "Евросолидарность" "опустилась до уровня женского общежития ПТУ".

Геращенко призвала вице-премьера по вопросам евроинтеграции дать оценку этому сексистскому высказыванию. У себя в Facebook Стефанишина написала, что сексистские высказывания не должны иметь место, какими бы горячими ни были дискуссии и отметила, что ожидает извинений Арестовича.

В то же время сам советник президента "извинился" специфично. "Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с "ЕС", - написал он в соцсети.