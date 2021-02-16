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Судді дали 6 років в’язниці за хабарі

Вівторок, 16 лютого 2021, 13:21
Фото korupcioner.in.ua

Суддю Рахівського райсуду Закарпатської області засудили до 6 років позбавлення волі за хабарництво.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівно: "16.02.2021 вироком Вищого антикорупційного суду визнано винуватим та засуджено до 6 років позбавлення волі суддю Рахівського районного суду Закарпатської області, викритого у березні 2019 року на корупційних злочинах".

Деталі: Правоохоронці довели, що суддя двічі отримував хабарі (у вересні 2018 року 400 доларів та у березні 2019 року 10 тисяч гривень).

За такі суми він обіцяв посприяти у позитивному вирішенні в адміністративній справі, яку розглядав інший суддя, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу.

Повідомляється, що суддя отримував хабарі у службовому кабінеті.

Вирок набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Українська правда
Теми: судАнтикорупційна прокуратура
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