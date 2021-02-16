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Судье дали 6 лет тюрьмы за взятки

Вторник, 16 февраля 2021, 13:21
Фото korupcioner.in.ua

Судью Раховского райсуда Закарпатской области приговорили к 6 годам лишения свободы за взяточничество.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно: "16.02.2021 приговором Высшего антикоррупционного суда признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы судья Раховского районного суда Закарпатской области, уличенный в марте 2019 года в коррупционных преступлениях".

Детали: Правоохранители доказали, что судья дважды получал взятки (в сентябре 2018 года 400 долларов и в марте 2019 года 10 тысяч гривен).

За такие суммы он обещал посодействовать в положительном решении в административном деле, которое рассматривал другой судья, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.

Сообщается, что судья получал взятки в служебном кабинете.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будет внесена апелляционная жалоба.

Украинская правда
Темы: судАнтикоррупционная прокуратура


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