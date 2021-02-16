Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського у Кривому Розі

У Кривому Розі чоловік повідомив у поліцію про мінування квартири, в якій проживають батьки Володимира Зеленського.

Джерело: 056.ua, Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Деталі: Ввечері 15 лютого до поліції зателефонував невідомий та повідомив, що планує підірвати квартиру батьків Зеленського у багатоповерхівці на території Металургійного району.

Телефоном "мінер" пояснив, що вчиняє так, бо незадоволений своєю пенсією в розмірі 2 тисячі гривень.

Поліцейським вдалося відстежити, звідки був зроблений дзвінок. "Мінером" виявився 58-річний житель Кривого Рогу, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

У нього вилучили сім-карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мінеру загрожує до 6 років позбавлення волі.