Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге

Вторник, 16 февраля 2021, 14:00
Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге

В Кривом Роге мужчина сообщил в полицию о минировании квартиры, в которой проживают родители Владимира Зеленского.

Источник: 056.ua, Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Детали:

Вечером 15 февраля по полиции позвонил неизвестный и сообщил, что планирует подорвать квартиру родителей Зеленского в многоэтажке на территории Металлургического района.

По телефону "минер" объяснил, что поступает так, потому что недоволен своей пенсией в размере 2 тысячи гривен.

Полицейским удалось отследить, откуда был сделан звонок. "Минером" оказался 58-летний житель Кривого Рога, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном заминировании.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Минеру грозит до 6 лет лишения свободы.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой РогЗеленскийполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Кривой Рог
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до 13 – Вилкул
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: