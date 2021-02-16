Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге
В Кривом Роге мужчина сообщил в полицию о минировании квартиры, в которой проживают родители Владимира Зеленского.
Источник: 056.ua, Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области
Детали:
Вечером 15 февраля по полиции позвонил неизвестный и сообщил, что планирует подорвать квартиру родителей Зеленского в многоэтажке на территории Металлургического района.
По телефону "минер" объяснил, что поступает так, потому что недоволен своей пенсией в размере 2 тысячи гривен.
Полицейским удалось отследить, откуда был сделан звонок. "Минером" оказался 58-летний житель Кривого Рога, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном заминировании.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Минеру грозит до 6 лет лишения свободы.