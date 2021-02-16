Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге

В Кривом Роге мужчина сообщил в полицию о минировании квартиры, в которой проживают родители Владимира Зеленского.

Источник: 056.ua, Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Детали:

Вечером 15 февраля по полиции позвонил неизвестный и сообщил, что планирует подорвать квартиру родителей Зеленского в многоэтажке на территории Металлургического района.

По телефону "минер" объяснил, что поступает так, потому что недоволен своей пенсией в размере 2 тысячи гривен.

Полицейским удалось отследить, откуда был сделан звонок. "Минером" оказался 58-летний житель Кривого Рога, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном заминировании.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Минеру грозит до 6 лет лишения свободы.