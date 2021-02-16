Росія у півтора рази збільшила свою військову присутність у Криму – ЗСУ

З 2014 року Військово-морські сили Російської федерації збільшили свою присутність у Криму на 45%, наразі півострів перетворили на "найпотужнішу військову базу" Росії.

Джерело: командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Протягом семи років бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту збільшено на 45%. Загальна кількість становить 58 одиниць, у тому числі носіїв крилатих ракет морського базування "Калібр" – 13 одиниць".

Деталі: За його даними, нещодавно до бойового складу ЧФ прийняли черговий малий ракетний корабель "Грайворон", який також є носієм крилатих ракет "Калібр". Таким чином, їхній сумарний ракетний залп становить близько 80 ракет.

Крім того, Росія у 3,5 рази збільшила кількість бойових літаків, а вертольотів – у 9 разів. Кількість танків досягла близько 40 одиниць, кількість бойових броньованих машин збільшили у 6 разів, ракетних систем залпового вогню – у 6,5 разів.

Також у Криму розгорнули систему протиповітряної/протиракетної та протикорабельної оборони.

А кількість військовослужбовців зросла у 3 рази та перевищила 40 тисяч осіб.

Неїжпапа також додав, що зросла кількість комплексних навчань російських військових. За його словами, навчання проводяться як наступаючого, так і оборонного характеру.

Командувач ВМС зазначив, що безпекова ситуація в Чорноморському регіоні залишається складною. Але на противагу незаконним діям агресора, з метою підтримання безпеки в Чорному морі постійно присутні кораблі НАТО. Серед них кораблі не тільки країн Чорноморського регіону, а й інших країн світу, таких як Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція.

Він додав, що Україна постійно співпрацюємо з міжнародними партнерами, проводить спільні заходи з підвищення взаємосумісності та обмінюється інформацією щодо надводної обстановки.