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Россия в полтора раза увеличила свое военное присутствие в Крыму – ВСУ

Вторник, 16 февраля 2021, 15:31
Фото 4studio.com.ua

С 2014 года Военно-морские силы Российской Федерации увеличили свое присутствие в Крыму на 45%, сейчас полуостров превратили в "самую мощную военную базу" России.

Источник: командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" – 13 единиц".

Детали: По его данным, недавно в боевой состав ЧФ приняли очередной малый ракетный корабль "Грайворон", который также является носителем крылатых ракет "Калибр". Таким образом, их суммарный ракетный залп составляет около 80 ракет.

Кроме того, Россия в 3,5 раза увеличила количество боевых самолетов, а вертолетов – в 9 раз. Количество танков достигло около 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличили в 6 раз, ракетных систем залпового огня – в 6,5 раз.

Также в Крыму развернули систему противовоздушной/противоракетной и противокорабельной обороны.

А количество военнослужащих выросло в 3 раза и превысило 40 тысяч человек.

Неижпапа также добавил, что возросло количество комплексных учений российских военных. По его словам, учения проводятся как наступающего, так и оборонного характера.

Командующий ВМС отметил, что ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается сложной. Но в противовес незаконным действиям агрессора, с целью обеспечения безопасности в Черном море постоянно присутствуют корабли НАТО. Среди них корабли не только стран Черноморского региона, но и других стран мира, таких как США, Великобритания и Франция.

Он добавил, что Украина постоянно сотрудничаем с международными партнерами, проводит совместные мероприятия по повышению совместимости и обменивается информацией о надводной обстановке.

Темы: РосcияКрыманнексияоружие


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