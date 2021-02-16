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Новий закон прирівняв електронні водійські права до паперових

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:18
Новий закон прирівняв електронні водійські права до паперових

Прийнятий Верховною Радою у вівторок закон 2695 передбачає, що посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими.

Джерело: повідомлення Міністерства та комітету цифрової трансформації України

Дослівно: "Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку) поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою.

Закон набуде чинності після його опублікування".

Передісторія: Ще 16 грудня 2019 року стартував період бета-тестування мобільного застосунку "Дія". Вже тоді там з’явився особистий кабінет водія із правами.

Українська правда

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Теми: автоУкраїна
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