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Новый закон приравнял электронные водительские права в бумажным

Вторник, 16 февраля 2021, 18:18

Принятый Верховной Радой во вторник закон 2695 предусматривает, что водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Дия" можно использовать наравне с бумажными.

Источник: сообщение Министерства и комитета цифровой трансформации Украины

Дословно: "Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейском для удостоверения своей личности и права на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования".

Предыстория: Еще 16 декабря 2019 стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дия". Уже тогда там появился личный кабинет водителя с правами.

Темы: автоУкраина


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