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Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ зі снайперської зброї та гранатометів

Вівторок, 16 лютого 2021, 18:45

Протягом доби 16 лютого у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї".

Деталі: Зазначається, що на обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед ЗСУ немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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