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Байден має намір завершити війну в Афганістані – Держдеп

Середа, 17 лютого 2021, 05:13

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що адміністрація новообраного президента Джо Байдена має намір до кінця каденції домогтися завершення війни в Афганістані.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Президент Байден хоче в відповідальний спосіб покласти край так званим вічним війнам, і так само ми плануємо підтримати нинішній мирний процес між Ісламською Республікою й талібами".

Деталі: У той же час, у Держдепі зазначили, що на сьогоднішній день рівень насильства в Афганістані є "неприйнятно високим".

Нед Прайс повідомив, що наразі США ведуть переговори щодо Афганістану зі своїми союзниками по НАТО. Також адміністрація Джо Байдена вивчає домовленості екс-президента Дональда Трампа з рухом Талібан.

Нагадаємо: 15 січня Пентагон оголосив, що Сполучені Штати Америки скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку до 2 500 військовослужбовців у кожній з країн, що є найменшою кількістю за майже 20 років.

Громадянська війна в Афганістані триває з 1970-х років. Війська США увійшли в Афганістан майже 19 років тому після терактів 11 вересня 2001 року.

Теми: СШААфганістан


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