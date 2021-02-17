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Вночі окупанти прийшли з обшуками до кримських татар

Середа, 17 лютого 2021, 06:06

У окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії прийшла з обшуками в будинки кримських татар. Наразі відомо про п'ять випадків.

Джерело: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в Facebook

Пряма мова: "У Криму серія нічних вторгнень ФСБ в домівки  кримських татар. У тимчасово окупованому Криму о 04.00  почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в домах кримських татар.

Поки відомо про 5 обшуків - в Бахчисараї 2 обшуки, по одному - в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувається у с. Заповітне Советского  району".

 
 

Теми: Крим


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