Вночі окупанти прийшли з обшуками до кримських татар

У окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії прийшла з обшуками в будинки кримських татар. Наразі відомо про п'ять випадків.

Джерело: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в Facebook

Пряма мова: "У Криму серія нічних вторгнень ФСБ в домівки кримських татар. У тимчасово окупованому Криму о 04.00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в домах кримських татар.

Поки відомо про 5 обшуків - в Бахчисараї 2 обшуки, по одному - в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувається у с. Заповітне Советского району".