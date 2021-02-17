Ночью оккупанты пришли с обысками к крымским татарам

В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пришла с обысками в дома крымских татар. Известно о пяти случаях.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Прямая речь: "В Крыму серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар. В временно оккупированном Крыму в 04.00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар.

Пока известно о 5 обысков - в Бахчисарае 2 обыски, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в с. Заветное Советского района".