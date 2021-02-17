Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID в Україні: 4 286 нових випадків, 2 330 госпіталізацій за добу

Середа, 17 лютого 2021, 08:18

За добу 16 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 286 особам, госпіталізували 2 330 хворих, не змогли врятувати 147 пацієнтів, а одужали 5 927 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків у вівторок знову підтвердили в Івано-Франківській (646) і Чернівецькій (386) областях, м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Позитивний результат тесту, зокрема, отримали 304 дитини та 329 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 64 842: методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили в 1 280 904 осіб, з них 1 128 895 осіб одужали, а 24 689 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: 4 286 нових випадків, 2 330 госпіталізацій за добу

фотоВ Україні вперше продають колишню в’язницю

НАБУ відповіло на звинувачення Степанова щодо розслідування закупівлі вакцин

Новини 16 лютого: підозра Шарію, збільшення штрафів за водіння напідпитку

фотоПоліція дізналася, чим отруїлися семикласниці на Київщині

відеоНа російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером

Усі новини...
коронавірус
Дружина Кім Чен Ина вперше за довгий час з'явилася на публіці. Фото
В світі різко зменшилась кількість активних випадків коронавірусу
Pfizer подала документи для реєстрації вакцини від коронавірусу в Україні
Останні новини
08:47
Мобільні бригади тренують перед стартом щеплень вакцинами Pfizer і AstraZeneca
08:43
відеоЧерез потужне виверження вулкану Етна зупинили роботу аеропорту Катанії
08:27
РФ доставила на МКС "армовану накладку з клейовим з'єднанням", щоб заклеїти тріщину в станції
08:18
COVID в Україні: 4 286 нових випадків, 2 330 госпіталізацій за добу
08:00
Головні новини вівторка і ночі: підозра Шарію, збільшення штрафів за водіння напідпитку
07:28
(Не) перемир'я: окупанти ведуть обстріли з гранатометів. Українські війська відкривали вогонь у відповідь
06:06
Вночі окупанти прийшли з обшуками до кримських татар
05:13
Байден має намір завершити війну в Афганістані – Держдеп
03:53
Дружина Кім Чен Ина вперше за довгий час з'явилася на публіці. Фото
02:58
Трамп виступив з критикою на адресу лідера Республіканської партії
Усі новини...