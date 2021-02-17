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COVID в Україні: 4 286 нових випадків, 2 330 госпіталізацій за добу

Середа, 17 лютого 2021, 07:18
COVID в Україні: 4 286 нових випадків, 2 330 госпіталізацій за добу

За добу 16 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 286 особам, госпіталізували 2 330 хворих, не змогли врятувати 147 пацієнтів, а одужали 5 927 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків у вівторок знову підтвердили в Івано-Франківській (646) і Чернівецькій (386) областях, м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Позитивний результат тесту, зокрема, отримали 304 дитини та 329 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 64 842: методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили в 1 280 904 осіб, з них 1 128 895 осіб одужали, а 24 689 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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