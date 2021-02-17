Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID в Украине: 4 286 новых случаев, 2 330 госпитализаций за сутки

Среда, 17 февраля 2021, 08:18

За сутки 16 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 286 людям, госпитализировали 2 330 больных, не смогли спасти 147 пациентов, а выздоровели 5 927 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего случаев во вторник снова подтвердили в Ивано-Франковской (646) и Черновицкой (386) областях, г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Позитивный результат теста, в частности, получили 304 ребенка и 329 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 64 842: методом ПЦР – 25 782, методом ИФА – 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 413.

 

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 280 904 человек, из них 1 128 895 человек выздоровели, а 24 689 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным на росТВ: Его статус позволяет

COVID в Украине: 4 286 новых случаев, 2 330 госпитализаций за сутки

фотоВ Украине впервые продают бывшую тюрьму

НАБУ ответило на обвинения Степанова по расследованию закупки вакцин

Новости 16 февраля: подозрение Шарию, увеличение штрафов за пьяное вождение

фотоПолиция узнала, чем отравились семиклассницы на Киевщине

Все новости...
коронавирус
Жена Ким Чен Ына впервые за долгое время появилась на публике. Фото
В мире резко уменьшилось количество активных случаев коронавируса
Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса в Украине
Последние новости
11:11
Путин: В Украине "три ведущих телеканала прихлопнули" – и все молчат
11:11
Курс валют на 17 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:10
фотоВ Киеве поезд протаранил авто: пассажир погиб, водитель задержан
11:05
Нардепа Рудика не смогли наказать за сексизм
11:00
Зеленский предлагает забрать у ОАСК обжалование документов Кабмина, министерств, НБУ
10:43
В Крыму оккупанты ночью обыскивали дома крымских татар: задержали 6 человек
10:42
Путин: Не допустим никаких ударов по суверенитету России
10:32
От 1000 долларов: Goldman Sachs запустил сервис управления капиталом для массовых инвесторов
10:26
фотоЗасыпанные снегом Афины и целые районы без света: в Греции борются с последствиями циклона "Медея"
10:13
Основатель Amazon Безос вернул себе звание самого богатого человека мира
Все новости...