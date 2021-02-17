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COVID в Украине: 4 286 новых случаев, 2 330 госпитализаций за сутки

Среда, 17 февраля 2021, 07:18
COVID в Украине: 4 286 новых случаев, 2 330 госпитализаций за сутки

За сутки 16 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 286 людям, госпитализировали 2 330 больных, не смогли спасти 147 пациентов, а выздоровели 5 927 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего случаев во вторник снова подтвердили в Ивано-Франковской (646) и Черновицкой (386) областях, г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Позитивный результат теста, в частности, получили 304 ребенка и 329 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 64 842: методом ПЦР – 25 782, методом ИФА – 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 413.

 

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 280 904 человек, из них 1 128 895 человек выздоровели, а 24 689 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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