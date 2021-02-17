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Рада визнала Революцію Гідності одним з ключових моментів державотворення

Середа, 17 лютого 2021, 11:31
ФОТО: ЮРІЙ ХАРИТОНЧУК

Напередодні роковин розстрілів на Євромайдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Джерело: трансляція засідання парламенту 17 лютого

Деталі: "За" проголосували 295 нардепів.

Документ за номером 2739 наголошує зокрема на недопустимості зволікання із розслідуванням "справ Майдану", важливості пам’яті про Героїв Небесної Сотні, неприпустимості узурпації влади, надається оцінка діям Віктора Януковича, міліцейських підрозділів "Беркут" та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії, а саме засудження протиправних дій окремих співробітників підрозділів міліції "Беркут", окремих міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, інших осіб під час Революції Гідності.

Підкреслюється також важливість мирних зібрань та неприпустимість сваволі, важливість європейських цінностей, як фундаменту Української держави.

Нагадаємо: У період з 18 лютого по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва неопізнаними силовиками було вбито сотню учасників Євромайдану. На честь їхньої самопожертви з’явився термін "Небесна сотня". Українські правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо цих розстрілів та участі в них спецпідрозділу міліції "Беркут".

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Українська правда
Теми: Євромайдан


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