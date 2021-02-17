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Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления государства

Среда, 17 февраля 2021, 10:31
Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления государства
ФОТО: ЮРИЙ ХАРИТОНЧУК

Накануне годовщины расстрелов на Евромайдане Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Источник: трансляция заседания парламента 17 февраля

Детали: "За" проголосовали 295 нардепов. Как свидетельствуют данные на сайте парламента, против принятия соответствующего постановления проголосовали 18 нардепов (из фракции ОПЗЖ и представитель "Слуги народа" Максим Бужанский), воздержались 10, не голосовали 38.

Документ под номером 2739 отмечает в частности недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана", подчеркивает важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений "Беркут" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия , а именно осуждаются противоправные действия отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут", отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства.

Подчеркивается также важность мирных собраний и недопустимость произвола, важность европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.

Напомним: В период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сотня участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня". Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции "Беркут".

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Подробнее о ходе событий 18 февраля 2014 года можно прочитать на УП: Война на улицах Киева. ОНЛАЙН

Украинская правда

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Темы: Евромайдан
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