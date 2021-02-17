Верховний Суд підтвердив вирок державному зраднику, якого віддали за обміном в ОРДЛО

Верховний Суд України у лютому підтвердив вирок організатору агентурної мережі російської військової розвідки - 12 років позбавлення волі за скоєння державної зради Мехті Логунову, якого в грудні 2019 року передали за обміном російським гібридним силам на тимчасово окупованому Донбасі.

Джерело: СБУ, ОГП, "Українська правда"

Деталі: Агента викрила у Харкові у 2017 році контррозвідка Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали агента під час спроби отримання таємних відомостей від працівника Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Орджонікідзевський районний суд Харкова громадянина України визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

18 листопада 2019 Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок першої інстанції.

Зазначається, що в лютому 2021 Верховний Суд України також відмовив у задоволенні касаційної скарги.

У повідомленні правоохоронців водночас не вказано прізвище харків’янина, але за даними УП, це 87-річний Мехті Логунов, який потрапив у список на обмін 29 лютого 2019 року і на російських пропагандистських телеканалах фігурував як "вчений-політв’язень СБУ".

СБУ при цьому вказує на те, що досудове слідство щодо інших учасників агентурної мережі триває.