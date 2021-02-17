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Верховный Суд подтвердил приговор госизменнику, которого отдали по обмену в ОРДЛО

Среда, 17 февраля 2021, 12:00
Верховный Суд подтвердил приговор госизменнику, которого отдали по обмену в ОРДЛО

Верховный Суд Украины в феврале подтвердил приговор организатору агентурной сети российской военной разведки - 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены Мехти Логуновe, которого в декабре 2019 года передали по обмену российским гибридным силам на временно оккупированном Донбассе.

Источник: СБУ, ОГП, "Украинская правда"

Детали: Агента разоблачила в Харькове в 2017 году контрразведка Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали агента при попытке получения секретных сведений от работника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Орджоникидзевский районный суд Харькова гражданина Украины признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября 2019 Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор первой инстанции.

Отмечается, что в феврале 2021 Верховный Суд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

В сообщении правоохранителей в то же время не указана фамилия харьковчанина, но по данным УП, это 87-летний Мехти Логунов, который попал в список на обмен 29 февраля 2019 и на российских пропагандистских телеканалах фигурировал как "ученый-политзаключенный СБУ".

СБУ при этом указывает на то, что досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети продолжается.

Валентина Романенко, УП
Темы: госизменаСБУОфис генпрокурора
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