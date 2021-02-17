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Зареєструвати нову машину можна буде прямо в автосалоні

Середа, 17 лютого 2021, 13:43
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Уряд підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков у Twitter

Деталі: За словами Авакова, тепер зареєструвати авто для доставки та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування сервісного центру МВС.

Уряд підтримав постанову про запровадження такої послуги через застосунок "Дія" або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Українська правда
Теми: автоМВС


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