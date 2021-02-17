Зареєструвати нову машину можна буде прямо в автосалоні

Уряд підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков у Twitter

Деталі: За словами Авакова, тепер зареєструвати авто для доставки та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування сервісного центру МВС.

Уряд підтримав ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу. Тепер зареєструвати 🚕🏍🚚 та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС.

Це – черговий крок до створення сучасного державного сервісу МВС!🖖🙂 pic.twitter.com/Lec5Biu0c3 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2021

Уряд підтримав постанову про запровадження такої послуги через застосунок "Дія" або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.