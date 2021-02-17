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Зарегистрировать новую машину можно будет прямо в автосалоне

Среда, 17 февраля 2021, 12:43
Зарегистрировать новую машину можно будет прямо в автосалоне
freepic

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter

Детали: По словам Авакова, теперь зарегистрировать авто для доставки и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения сервисного центра МВД.

Правительство поддержало постановление о введении такой услуги через приложение "Дія" или Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Украинская правда

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Темы: автоМВД
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