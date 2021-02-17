Зарегистрировать новую машину можно будет прямо в автосалоне

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter

Детали: По словам Авакова, теперь зарегистрировать авто для доставки и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения сервисного центра МВД.

Уряд підтримав ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу. Тепер зареєструвати 🚕🏍🚚 та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС.

Це – черговий крок до створення сучасного державного сервісу МВС!🖖🙂 pic.twitter.com/Lec5Biu0c3 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2021

Правительство поддержало постановление о введении такой услуги через приложение "Дія" или Единый государственный вебпортал электронных услуг.