Україна почала отримувати від НАТО засоби боротьби з коронавірусом

Україна почала отримувати понад 9000 літрів дезінфікуючого засобу для поверхонь із запасів НАТО по боротьбі з пандемією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Альянсу.

"Поставка координувалася Євроатлантичним координаційним центром НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC) і Латвійською Республікою у відповідь на запит України про міжнародну допомогу у зв'язку з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Дезінфікуючий засіб буде видаватися Державній прикордонній службі України та її прикордонним загонам в пунктах пропуску по всій країні.

Дезінфікуючий засіб вироблено латвійською компанією. Надання допомоги і транспортування в Україну були профінансовані Латвією в рамках їх внеску в Цільовий фонд НАТО по боротьбі з пандемією.

Після цієї поставки допомоги Україні від НАТО в найближчі тижні очікується прибуття нової допомоги, включаючи мобільні рентгенівські установки, камери від'ємного тиску, комбінезони біологічного захисту та портативні генератори кисню.

Цільовий фонд НАТО з реагування на пандемію управляє запасами медичного обладнання та предметів постачання за рахунок пожертвувань або цільових закупівель для надання негайної допомоги нужденним союзникам або партнерам.