Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна почала отримувати від НАТО засоби боротьби з коронавірусом

Середа, 17 лютого 2021, 16:02

Україна почала отримувати понад 9000 літрів дезінфікуючого засобу для поверхонь із запасів НАТО по боротьбі з пандемією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Альянсу.

"Поставка координувалася Євроатлантичним координаційним центром НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC) і Латвійською Республікою у відповідь на запит України про міжнародну допомогу у зв'язку з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Дезінфікуючий засіб буде видаватися Державній прикордонній службі України та її прикордонним загонам в пунктах пропуску по всій країні.

Дезінфікуючий засіб вироблено латвійською компанією. Надання допомоги і транспортування в Україну були профінансовані Латвією в рамках їх внеску в Цільовий фонд НАТО по боротьбі з пандемією.

Після цієї поставки допомоги Україні від НАТО в найближчі тижні очікується прибуття нової допомоги, включаючи мобільні рентгенівські установки, камери від'ємного тиску, комбінезони біологічного захисту та портативні генератори кисню.

Цільовий фонд НАТО з реагування на пандемію управляє запасами медичного обладнання та предметів постачання за рахунок пожертвувань або цільових закупівель для надання негайної допомоги нужденним союзникам або партнерам.

Теми: НАТОкоронавірусмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Поліція посилила охорону центра Києва

Зеленський доповнив перелік керівних посад, які треба з ним погоджувати

На Прикарпатті буде жорсткий карантин через критичну ситуацію

відеоЗареєструвати нову машину можна буде прямо в автосалоні

Україна повертається до адаптивного карантину – Шмигаль

Верховний Суд підтвердив вирок державному зраднику, якого віддали за обміном в ОРДЛО

Усі новини...
НАТО
НАТО планує збільшити фінансування військової діяльності біля кордонів з РФ
Винищувачі НАТО перехопили військові літаки РФ над Чорним морем і біля Норвегії
Два російські бомбардувальники 5 годин літали над Чорним морем
Останні новини
18:07
Заповідник "Пуща Радзивіла" площею понад 24 тисяч га створять в Україні
18:07
Судилище над білоруськими журналістками: обвинувачення просить 2 роки колонії
17:36
На посаду керівника САП претендують 127 кандидатів
17:34
фотоУ Рівному горіла будівля ОДА
17:27
Більшість британців незадоволені наслідками Brexit - опитування
17:13
У Дніпрі звільнили баристу, яка обслуговувала не українською і назвала місто російським
17:10
Зеленський поповнив склад РНБО
17:10
Кредитування бізнесу та населення зросло наприкінці 2020 року – НБУ
17:07
У Британії госпіталізували чоловіка королеви Єлизавети
17:05
Верховний суд завернув позов News one щодо оскарження санкцій
Усі новини...