Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с коронавирусом

Среда, 17 февраля 2021, 16:02

Украина начала получать более 9000 литров дезинфицирующего средства для поверхностей из запасов НАТО для борьбы с пандемией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

"Поставка координировалась евроатлантическим координационным центром НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC) и Латвийской Республикой в ​​ответ на запрос Украины о международной помощи в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

Дезинфицирующее средство будет выдаваться Государственной пограничной службе Украины и ее пограничным отрядам в пунктах пропуска по всей стране.

Дезинфицирующее средство произведено латвийской компанией. Оказание помощи и транспортировка в Украину были профинансированы Латвией в рамках их вклада в Целевой фонд НАТО по борьбе с пандемией.

После этой поставки помощи Украине от НАТО в ближайшие недели ожидается прибытие новой помощи, включая мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биологической защиты и портативные генераторы кислорода.

Целевой фонд НАТО по реагированию на пандемию управляет запасами медицинского оборудования и предметов снабжения за счет пожертвований или целевых закупок для оказания немедленной помощи нуждающимся союзникам или партнерам.

Темы: НАТОкоронавирусмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Прикарпатье будет жесткий карантин из-за критической ситуации

видеоЗарегистрировать новую машину можно будет прямо в автосалоне

Украина возвращается к адаптивному карантину – Шмыгаль

Верховный Суд подтвердил приговор госизменнику, которого отдали по обмену в ОРДЛО

$400 тысяч "воровского общака" вывели из-под ареста по поддельным документам

Путин о "Северном потоке - 2": Хотят заставить Россию платить за их проект "Украина"

Все новости...
НАТО
НАТО планирует увеличить финансирование военной деятельности у границ с РФ
Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Черным морем и возле Норвегии
Два российских бомбардировщика 5 часов летали над Черным морем
Последние новости
16:26
НАБУ приостановило расследование по Азарову, но ВАКС заставил возобновить
16:20
В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинировав свой народ
16:17
ЕСПЧ требует от РФ немедленно освободить Навального
16:08
Ford полностью перейдет на электромобили в Европе
16:02
Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с коронавирусом
16:01
В Украине запустили бот, которому можно жаловаться на экологические преступления
15:49
За все время в Украине официально обанкротились только 38 физлиц
15:48
Зеленский дополнил перечень руководящих должностей, которые нужно с ним согласовывать
15:44
В столице рассказали, что потеряли пассажиры в наземном транспорте
15:37
Температура в Украине будет прыгать от -29 до +3
Все новости...