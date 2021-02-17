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Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с коронавирусом

Среда, 17 февраля 2021, 15:02
Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с коронавирусом

Украина начала получать более 9000 литров дезинфицирующего средства для поверхностей из запасов НАТО для борьбы с пандемией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

"Поставка координировалась евроатлантическим координационным центром НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC) и Латвийской Республикой в ​​ответ на запрос Украины о международной помощи в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

Дезинфицирующее средство будет выдаваться Государственной пограничной службе Украины и ее пограничным отрядам в пунктах пропуска по всей стране.

Дезинфицирующее средство произведено латвийской компанией. Оказание помощи и транспортировка в Украину были профинансированы Латвией в рамках их вклада в Целевой фонд НАТО по борьбе с пандемией.

После этой поставки помощи Украине от НАТО в ближайшие недели ожидается прибытие новой помощи, включая мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биологической защиты и портативные генераторы кислорода.

Целевой фонд НАТО по реагированию на пандемию управляет запасами медицинского оборудования и предметов снабжения за счет пожертвований или целевых закупок для оказания немедленной помощи нуждающимся союзникам или партнерам.

Темы: НАТОкоронавирусмедицина
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