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У Єврокомісії здивовані, що РФ пропонує всім "Спутник V", не вакцинувавши свій народ

Середа, 17 лютого 2021, 15:20
У Єврокомісії здивовані, що РФ пропонує всім Спутник V, не вакцинувавши свій народ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила здивування, що Росія пропонує низці країн вакцину "Спутник V" в той час, коли у самої справи з вакцинацією просуваються не надто швидко.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала на брифінгу після засідання колегії єврокомісарів у Брюсселі.

За словами фон дер Ляєн, виробники російської вакцини поки не подали заявку на отримання дозволу щодо доступу на ринок.

"Якщо вони зроблять це, вони повинні подати повний перелік даних, пройти повну перевірку, як і будь-яка інша вакцина", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії додала, що у росіян немає виробництва в Європі, тому варто очікувати проведення інспекції на місці виробництва в Росії.

Вона також висловила здивування тим, що РФ пропонує свою вакцину низці країн, коли її власне населення невакциноване.

"Мені цікаво, чому Росія теоретично пропонує мільйони і мільйони доз в час, коли в самої недостатній прогрес у вакцинації власного народу. Це також питання, на яке потрібно дати відповідь", - зазначила фон дер Ляєн.

Раніше прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Росія використовує вакцину "Спутник V" в якості гібридної зброї.

"Кажуть, "Спутник V" - це добре, але Путін не хоче використовувати її як ліки для російського народу - він пропонує її світові як ще одну гібридну зброю для втілення принципу "розділяй і владарюй", – сказала вона.

Теми: РосіяЄврокомісіявакцинація
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