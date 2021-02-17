Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинировав свой народ

Среда, 17 февраля 2021, 15:20
В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем Спутник V, не вакцинировав свой народ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает ряду стран вакцину "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала на брифинге после заседания коллегии еврокомиссаров в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, производители российской вакцины пока не подали заявку на получение разрешения для доступа на рынок.

"Если они сделают это, они должны подать полный перечень данных, пройти полную проверку, как и любая другая вакцина", - сказала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что у россиян нет производства в Европе, поэтому стоит ожидать проведения инспекции на месте производства в России.

Она также выразила удивление тем, что РФ предлагает свою вакцину ряду стран, когда ее собственное население не вакцинировано.

"Мне интересно, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз в то время, когда у нее самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа. Это также вопрос, на который нужно дать ответ", - отметила фон дер Ляйен.

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.

"Говорят, "Спутник V" - это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа - он предлагает ее миру как еще одно гибридное оружие для воплощения принципа "разделяй и властвуй", - сказала она.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЕврокомиссиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Росcия
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: