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В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинировав свой народ

Среда, 17 февраля 2021, 16:20

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает ряду стран вакцину "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала на брифинге после заседания коллегии еврокомиссаров в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, производители российской вакцины пока не подали заявку на получение разрешения для доступа на рынок.

"Если они сделают это, они должны подать полный перечень данных, пройти полную проверку, как и любая другая вакцина", - сказала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что у россиян нет производства в Европе, поэтому стоит ожидать проведения инспекции на месте производства в России.

Она также выразила удивление тем, что РФ предлагает свою вакцину ряду стран, когда ее собственное население не вакцинировано.

"Мне интересно, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз в то время, когда у нее самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа. Это также вопрос, на который нужно дать ответ", - отметила фон дер Ляйен.

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.

"Говорят, "Спутник V" - это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа - он предлагает ее миру как еще одно гибридное оружие для воплощения принципа "разделяй и властвуй", - сказала она.

Темы: РосcияЕврокомиссиявакцинация


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