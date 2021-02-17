У Британії госпіталізували чоловіка королеви Єлизавети

Герцог Единбурзький принц Філіп чоловік королеви Єлизавета II потрапив до лікарні у вівторок ввечері "в якості запобіжного заходу" після нездужання.

Про це заявив Букінгемський палац, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

99-річний принц Філіп був доставлений до лондонської лікарні короля Едуарда VII. Очікується, що він залишиться в лікарні кілька днів для спостереження та відпочинку.

Джерело у палаці повідомило ВВС, що герцог приїхав до лікарні на машині, госпіталізацію рекомендував лікар.

Джерело заявило, що принц Філіп почувався погано кілька днів, але це не було пов'язано з коронавірусом.

Зрештою був викликаний лікар і Філіпа госпіталізували, але це не було екстреним викликом, додало джерело.

Королева Єлизавета II залишається у Віндзорі.