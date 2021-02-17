Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии госпитализировали мужа королевы Елизаветы

Среда, 17 февраля 2021, 16:07
В Британии госпитализировали мужа королевы Елизаветы

Герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, попал в больницу во вторник вечером "в качестве меры предосторожности" после недомогания.

Об этом заявил Букингемский дворец, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

99-летний принц Филипп был доставлен в лондонскую больницу короля Эдуарда VII. Ожидается, что он останется в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха.

Источник во дворце сообщил ВВС, герцог приехал в больницу на машине, госпитализацию рекомендовал врач.

Источник заявил, что принц Филипп чувствовал себя плохо несколько дней, но это не было связано с коронавирусом.

В конце концов вызвали врача и Филиппа госпитализировали, но это не было экстренным вызовом, добавил источник.

Королева Елизавета II остается в Виндзоре.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Великобритания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: