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В Британии госпитализировали мужа королевы Елизаветы

Среда, 17 февраля 2021, 17:07

Герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, попал в больницу во вторник вечером "в качестве меры предосторожности" после недомогания.

Об этом заявил Букингемский дворец, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

99-летний принц Филипп был доставлен в лондонскую больницу короля Эдуарда VII. Ожидается, что он останется в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха.

Источник во дворце сообщил ВВС, герцог приехал в больницу на машине, госпитализацию рекомендовал врач.

Источник заявил, что принц Филипп чувствовал себя плохо несколько дней, но это не было связано с коронавирусом.

В конце концов вызвали врача и Филиппа госпитализировали, но это не было экстренным вызовом, добавил источник.

Королева Елизавета II остается в Виндзоре.

Темы: Великобритания


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