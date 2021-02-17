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Заповідник "Пуща Радзивіла" площею понад 24 тисячі га створять в Україні

Середа, 17 лютого 2021, 17:07
Заповідник Пуща Радзивіла площею понад 24 тисячі га створять в Україні

Кабмін на засіданні 17 лютого схвалив проєкт указу президента України "Про створення національного природного парку "Пуща Радзівіла" на території Рівненської області.

Джерело: Урядовий портал

Дослівно: "Національний природний парк площею 24 265,307 га розташований на території Сарненського району Рівненської області. Його природні комплекси та об’єкти українського Полісся мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову та освітню цінність, що буде сприяти розвитку туризму на Рівненщині".

Деталі: "Пуща Радзивіла" стане третім національним парком у Рівненській області і збільшить природно-заповідний фонд області на 1%. Він приєднається до двох наявних національних природних парків в області – Дермансько-Острозького і Нобельського.

До території нацпарку погоджено передати землі:

  • 22 427,1588 га земель лісогосподарського призначення, з яких 16 299,9549 га вилучають у ДП Рокитнівського лісового господарства та 6 127,2039 га в Остківського лісового господарства;
  • 1 823,4 га земель запасу водного фонду, лісогосподарського, природно-заповідного та іншого призначення;
  • 14, 7482 га земель запасу сільськогосподарського призначення.

Територія парку містить типові та малопоширені для Українського Полісся природно-територіальні та ландшафтні комплекси, основою яких є водні та водно-болотяні об'єкти.

Українська правда

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Теми: Рівненська областьекологія
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