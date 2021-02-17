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Заповедник "Пуща Радзивилла" площадью более 24 тысячи га создадут в Украине

Среда, 17 февраля 2021, 17:07
Заповедник Пуща Радзивилла площадью более 24 тысячи га создадут в Украине

Кабмин на заседании 17 февраля одобрил проект указа президента Украины "О создании национального природного парка" Пуща Радзивилла "на территории Ровенской области.

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Национальный природный парк площадью 24 265,307 га расположен на территории Сарненского района Ровенской области. Его природные комплексы и объекты украинского Полесья имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную и образовательную ценность, будет способствовать развитию туризма на Ровенщине".

Детали: "Пуща Радзивилла" станет третьим национальным парком в Ровенской области и увеличит природно-заповедный фонд области на 1%. Он присоединится к двум имеющимся национальных природных парков в области - Дерманско-Острожского и Нобельского.

К территории нацпарка согласовано передать земли:

  • 22 427,1588 га земель лесного фонда, из которых 16 299,9549 га изымают у ГП Рокитнивского лесного хозяйства и 6 127,2039 га в ОСТКОВСКОЕ лесного хозяйства;
  • 1 823,4 га земель запаса водного фонда, лесного, природно-заповедного и иного назначения;
  • 14, 7482 га земель запаса сельскохозяйственного назначения.

Территория парка включает типовые и малораспространенные для Украинского Полесья природно-территориальные и ландшафтные комплексы, основой которых являются водные и водно-болотные объекты.

Украинская правда

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Темы: Ровенская областьэкология
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