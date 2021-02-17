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Росія відповіла на рішення ЄСПЛ про негайне звільнення Навального

Середа, 17 лютого 2021, 17:54
Росія відповіла на рішення ЄСПЛ про негайне звільнення Навального

У Росії вважають безпрецедентною вимогу Європейського суду з прав людини звільнити Алексєя Навального з-під варти і заявляють, що вона нездійсненна, оскільки не має правових підстав.

Про це заявив міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Отримана з ЄСПЛ вимога про звільнення Навального безпрецедентна з кількох причин. По-перше, це явне і грубе втручання в діяльність судової влади суверенної держави. По-друге, ця вимога є необґрунтованою і неправомірною, оскільки не містить вказівки ні на один факт, ні на одну норму права, які дозволили б суду винести таке рішення", - сказав Чуйченко.

"По-третє, вимога свідомо нездійсненна, оскільки відповідно до російського законодавства немає правових підстав для звільнення даної особи з-під варти", - додав російський міністр.

Чуйченко також заявив, що "європейські судді прийняли явно політичне рішення, яке може тільки ускладнити відновлення конструктивних відносин з інституціями Ради Європи".

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Йдеться про те, що ЄСПЛ уперше зобов'язує державу звільнити затриманого на час досудового слідства у скарзі щодо політичних переслідувань, ще до розгляду у Страсбурзі цієї скарги по суті.

Раніше вимоги про негайне звільнення за "правилом 39" ухвалювалися лише у справах, де ув'язнення загрожувало життю підозрюваних.

Варто зазначити, що у 2012 році ЄСПЛ застосував правило 39 щодо Юлії Тимошенко, зобов’язавши уряд України  забезпечити отримання нею медичної допомоги, однак процесуальний статус Тимошенко тоді змінити не вимагалося.

Симоновський суд Москви 2 лютого замінив Навальному умовне покарання у справі "Ів Роше", в рамках якого в 2014 році він був засуджений до 3,5 років позбавлення волі умовно, на реальний термін за те, що він пропускав регулярну реєстрацію в виконавчої інспекції протягом випробувального терміну. З урахуванням відбутого домашнього арешту йому належить відбути в колонії два роки і вісім місяців.

Раніше повідомлялося, що ЄС працює над пропозиціями щодо санкцій проти Росії у зв'язку з рішенням російського суду щодо Навального.

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