Россия ответила на решение ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального

В России считают беспрецедентным требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального из-под стражи и заявляют, что оно невыполнимо, поскольку для него нет правовых оснований.

Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Полученное из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - сказал Чуйченко.

"В-третьих, требование сознательно невыполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи", - добавил российский министр.

Чуйченко также заявил, что "европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только затруднить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы".

Напомним, Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Правило 39 Регламента ЕСПЧ предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

Речь идет о том, что ЕСПЧ впервые обязывает государство освободить задержанного на время досудебного следствия по жалобе о политических преследованиях, еще до рассмотрения в Страсбурге этой жалобы по существу.

Ранее требования о немедленном освобождении по "правилу 39" принимались только по делам, где заключение угрожало жизни подозреваемых.

Стоит отметить, что в 2012 году ЕСПЧ применил правило 39 в отношении Юлии Тимошенко, обязав правительство Украины обеспечить получение ею медицинской помощи, однако процессуальный статус Тимошенко тогда изменить не требовалось.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условное наказания по делу "Ив Роше", в рамках которого в 2014 году он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста ему предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по Навальному.